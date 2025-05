Stadium Spa, capitale sociale da 6 milioni con il 52%. C’è la costituzione della società di scopo – Newco – destinata alla realizzazione del nuovo stadio della Ternana: lo rende noto la società rossoverde.

Il 52% è in mano alla Ternana Calcio srl, il resto – 24% a testa – per Stefano e Maurizio D’Alessandro. La Stadium Spa è stata costituita giovedì 8 maggio a Milano presso lo studio del notaio Alessandra Mazzei Tull: «È un momento storico per la Ternana e per la città. Con Stadium S.p.A. mettiamo le basi per un’opera che sarà orgoglio del territorio e che darà nuova linfa allo sport e alla comunità locale», spiegano i D’Alessandro.