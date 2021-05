Terni, cena all’interno e oltre l’orario: multe per due ristoranti cinesi. Uno ‘sospeso’

Controlli a tappeto, durante l’ultimo weekend, da parte delle forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizia Locale – nell’ambito delle attività disposte dal questore Bruno Failla nel tavolo tecnico tenuto in questura, in linea con quanto stabilito in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi.

Largo Ottaviani

Venerdì sera, dopo le ore 22 in largo Ottaviani, cinque giovani stranieri sono stati controllati dalla squadra Volante. Uno di loro, un egiziano di 21 anni, era stato già espulso a marzo dall’Italia ma non aveva l’ordine. Per questo, oltre alla sanzione per la violazione del coprifuoco, è stato anche denunciato a piede libero.

Al ristorante oltre l’orario

In zona strada di Cardeto/via Bramante gli agenti hanno sorpreso numerosi clienti mentre da un ristorante cinese, ben oltre l’orario di inizio del coprifuoco: per il titolare del ristorante è scattata la sanzione.

Licenza sospesa per cinque giorni

Sabato sera la Guardia di finanza e la divisione amministrativa della questura sono intervenute presso un altro ristorante cinese, stavolta in zona borgo Rivo: all’interno c’erano numerosi clienti intenti a consumare la cena. Oltre la sanzione, al titolare è stata anche notificata la misura della sospensione della licenza per cinque giorni.

Senza mascherina, multati

Sempre sabato, sei giovani sono stati sanzionati per il mancato uso della mascherina, che non portavano con sé, e per la violazione del coprifuoco. In totale, sono state identificate 141 persone e fermate 20 autovetture; 10 gli esercizi pubblici controllati; le sanzioni anti-Covid elevate sono state 16.