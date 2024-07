Terni, centro multimediale: teatro C intitolato a Giorgio Armillei

Uno spazio per ricordare l’ex assessore alla cultura e funzionario comunale Giorgio Armillei, scomparso prematuramente il 5 giugno del 2021 a soli 62 anni. Lo ha deliberato nella giornata odierna l’esecutivo Bandecchi: è intitolato a lui il teatro C del centro multimediale.

L’INTELLETTUALE CHE AMAVA TERNI

«Con questo atto – le parole del vicesindaco Riccardo Corridore – l’amministrazione vuole esprimere tutta la sua gratitudine all’amministratore, allo studioso e uomo di cultura che ha saputo coniugare i suoi tanti interessi e talenti per metterli al servizio della città. Giorgio Armillei ha dedicato la sua intera vita alla ricerca dello sviluppo del nostro territorio, proponendo instancabilmente idee e progetti e partecipando attivamente alla crescita economica, culturale, sociale e civile della nostra città. La sua analisi delle criticità di Terni rappresenta un momento di riflessione attenta e di grande spessore, così come costituiscono un patrimonio condiviso le sue azioni e indicazioni per intraprendere nuovi percorsi collettivi virtuosi». In arrivo una targa commemorativa all’ingresso del teatro.

Una iniziativa – aggiunge l’assessore alla toponomastica Marco Iapadre – fortemente «voluta da questa amministrazione e dai tanti che stimano Giorgio Armillei. La scelta di quello sparzio del Cmm ha un alto valore simbolico: è anche grazie all’operato di Armillei che è stato possibile attuare i programmi di riqualificazione che hanno portato al recupero del teatro. Lavorare concretamente per trasformare Terni in una città viva e culturalmente attiva era per lui una priorità, non perdeva uno spettacolo, un evento, era un punto di riferimento per le associazioni e il tessuto cittadino, così come per tutti coloro che avevano idee e proposte per Terni. Sono grato di trovarmi oggi nella possibilità di ricordare un uomo di tale statura, che univa alla sua grandezza una rara gentilezza d’animo e integrità morale e politica. Credo che sia a persone come lui che si debba ispirare chi abbraccia la responsabilità di gestire il bene comune».