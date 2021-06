Terni piange Giorgio Armillei: intellettuale che amava la sua città

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa dell’ex assessore comunale Giorgio Armillei, 62 anni, funzionario della direzione istruzione del Comune di Terni ma soprattutto uomo di particolare cultura, intelligenza e sensibilità. Fatale un malore che lo ha colpito improvvisamente sabato mattina. Laureato in sociologia, il suo impegno in favore della città e del territorio – con contributi di alto livello anche sul piano del dibattito politico – si è sviluppato anche attraverso l’Azione Cattolica diocesana, di cui era vice presidente. Ma è anche e soprattutto il profilo umano di Giorgio Armillei che mancherà a tutti coloro che lo conoscevano e che gli hanno voluto bene, apprezzandone fin nel profondo i valori e lo spessore. Lascia la moglie Donatella – docente universitaria – e il figlio Francesco.

«Ci lascia nel suo stile discreto, ma profondo. C’era bisogno di lui»

«Giorgio Armillei. Non avrei mai voluto scrivere queste poche parole». Inizia così il pensiero del funzionario comunale Corrado Mazzoli: con Armillei ha lavorato per anni nella stessa direzione. «Ci lascia così, senza clamore, nel suo stile discreto ma profondo. La sua presenza, il suo impegno intellettuale ha lasciato il segno in città, sul lavoro, nella vita associativa, nelle discussioni. Un intellettuale progressista dalle forti radici cattoliche, molte e concrete le sue sfide lanciate per un società migliore, una città che guardasse ‘oltre’ gli schemi, non resteranno solo un ricordo. Che sono tanti. Il ricordo collettivo si concentra sulla sua militanza nell’Azione Cattolica e nei movimenti universitari collegati, il progetto innovativo della rivista Passaggi insieme ad altri, attività di ricerca e poi il lavoro in Comune, come funzionario. Qui furono molte le sue esperienze, era un pensatore fine, un teorico essenzialmente, certo, perché questo riusciva a fare molto bene, sapeva anche costruire legami, relazioni, progetti, accogliere sfide. Con passione. Mi coinvolse quando gli proposero l’esperienza di assessore, chiese il mio parere, fu ovviamente di forte sprone. Il ricordo personale si concentra sulle collaborazioni in ufficio, sullo scambio di punti di vista, su riflessioni anche intime sulla vita e sul senso che dobbiamo dargli, noi e solo noi. Anche tante risate, tra uomini, in modo goliardico e sottile. In un momento in cui molte cose vanno prima ripensate, sul serio, poi ricostruite, nel singolo come nel collettivo, ora c’era bisogno di una persona come lui, per discernere, scegliere e ripartire. Ciao Giorgio».

«Grato per essere stato tuo collega»

Tante le persone che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco. Come il funzionario comunale Omero Mariani: «Che peccato Giorgio, che dolore. Abbiamo scherzato l’ultima volta che ci siamo visti. Saluta tutti lassù, avranno bisogno del tuo aiuto se ti hanno chiamato così subito. Ti voglio bene e lo sai. Fatti valere, come sempre, grato per esserti stato collega amico». Commozione anche per l’avvocato Ermanno Ventura: «Una grandissima e dolorosa perdita. La commissione diocesana problemi sociali e del lavoro si stringe intorno alla sua famiglia, ai suoi amici e ad Azione Cattolica di Terni. Riposa in pace Giorgio. In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme». «Che dolore. Persona speciale, serena, acuto e pacato in ogni situazione», il ricordo dell’ex dirigente comunale Mauro Manciucca.



Il sindaco: «Persona di grande stile, valore e profondità»

«Con lui la città di Terni – il cordoglio del sindaco Leonardo Latini – perde un ricercatore e uno studioso che ha elaborato idee e contenuti sempre interessanti per il futuro del nostro territorio, spesso motivo di confronto e di riflessione per tutti. Giorgio Armillei è stato una persona di grande stile, valore e profondità e lo ricorderemo sempre per il suo impegno pubblico nella cultura, anche da assessore comunale, oltre che per le sue capacità professionali e per i suoi modi garbati». Si associa anche l’assessore alla scuola Cinzia Fabrizi a nome della direzione istruzione, dove Armillei è stato impegnato nell’ultimo periodo: «Siamo anche noi sconvolti e addolorati da questa notizia giunta in maniera così improvvisa e ci uniamo al sindaco nel ricordo di Giorgio Armillei e nel rivolgere le più sentite condoglianze alla sua famiglia».

«Un vuoto incolmabile»

Una città scossa dalla sua scomparsa: «Una notizia terribile. Un mio amico di vecchia data – lo ricorda il vice sindaco Andrea Giuli -. Assessore alla cultura pochi anni fa, valente funzionario comunale, intellettuale cattolico acuto e onesto, ci ha lasciati improvvisamente. Era anche un estimatore del mio lavoro di organizzatore culturale e di quello poetico. Da angolazioni sostanzialmente diverse discettavamo che era un piacere, fino a qualche tempo fa. Arrivederci Giorgio, veramente tanta tristezza. E dolore».

«Ha messo a disposizione il suo sapere e la capacità di costruire»

«Come consiglieri comunali – il cordoglio dei rappresentanti d’opposizione di M5S, Senso Civico e Terni Immagina – ricordiamo con grande commozione la figura di Giorgio Armillei che ha dato molto alle istituzioni, al Comune di Terni sia come amministratore che funzionario. Assessore alla cultura di grande senso di libertà, capace di dialogare e costruire con tutti i protagonisti, autore del dossier per la candidatura di Terni capitale della cultura. Un funzionario integerrimo e di grande preparazione amministrativa, dedito al lavoro. Giorgio Armillei è stato un cattolico al servizio della comunità, mettendo a disposizione il suo sapere, la sua capacità di costruire e di aggregare. Una persona perbene che pure aveva subito l’onta di un processo che lo aveva comunque scagionato di ogni responsabilità. Una vicenda che gli aveva procurato dispiacere e incredulità, così come in altre circostanze ha visto mortificare la sua rettitudine e il suo sapere. Giorgio Armillei ha sempre creduto nel perdono e ha sempre rispettato ogni interlocutore. A noi piace ricordarlo per la sua intelligenza viva e per il suo sorriso dolce e inclusivo».

Il cordoglio del Pd

«Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Giorgio Armillei – è il pensiero del capogruppo del Pd in Comune, Francesco Filipponi, e del portavoce della minoranza in consiglio regionale, Fabio Paparelli -. Giorgio lascia un vuoto incolmabile non solo nei suoi cari ma anche nella nostra città, dove ha ricoperto il ruolo di amministratore e di grande animatore culturale. Encomiabile anche nel lavoro di funzionario al comune di Terni, svolto con passione e competenza. Prezioso il contributo che ha fornito al dibattito quotidiano cittadino e con le iniziative culturali e sociali dell’azione cattolica. Il partito Democratico a cui Giorgio ha creduto, pur non facendo mai mancare la sua voce critica, lo piange e ne terrà vivo il ricordo». Così il Pd di Terni in una nota: «Increduli, esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa prematura e inaspettata di Giorgio Armillei. Funzionario alla cultura del Comune di Terni, assessore nella seconda giunta Di Girolamo, è stato amico di tutti noi. Un lavoratore competente, un uomo sensibile e di cultura e un credente sincero. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari vanno le condoglianze del Partito Democratico di Terni». Anche il segretario regionale e capogruppo Dem in Regione, Tommaso Bori, esprime «a nome dei consiglieri del Pd un sincero dolore e un profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armillei di cui occorre ricordare la grande passione e sensibilità culturale. Qualità espresse in particolare a favore della tutela del nostro patrimonio culturale, sia attraverso un’intensa attività amministrativa e politica svolta nella città di Terni».

Il cordoglio di Ferranti (FI)

«Voglio esprimere il mio cordoglio – sono le parole del presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti – per la prematura scomparsa di Giorgio Armillei funzionario comunale ed ex amministratore della nostra città. Una persona perbene con la quale negli oltre 20 anni di attività politica elettiva mi sono confrontato molte volte, da posizioni diverse ma sempre volte a perseguire il bene comune e l’interesse di Terni. Da assessore alla cultura della precedente giunta municipale, Giorgio fu erroneamente sacrificato in nome di interessi e intrecci politici ormai noti e assolutamente nefasti per il nostro capoluogo».



Articolo in aggiornamento