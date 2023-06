Terni, check Bandecchi al Santa Maria

Tempo di visita istituzionale al Santa Maria per il neo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Ad accoglierlo nella mattinata di martedì il direttore generale Andrea Casciari, il direttore sanitario Pietro Manzi e la direttrice amministrativa Maria Mariani.

Il tour

Casciari ha illustrato a Bandecchi il modello organizzativo di chirurgia programmata al secondo piano della struttura in compagnia del dottor Claudio Nazzaro, dirigente medico che si occupa della organizzazione della day surgery di chirurgia programmata. «Ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 ricoveri. A partire dal 5 giugno 2023, l’area della Chirurgia Programmata è stata ricollocata nella sua sede storica, al secondo piano, come unità interdipartimentale multidisciplinare, con 17 posti letto e 10 posti letto tecnici. Già nel 2015, quando ero a capo di questa azienda ospedaliera – le parole di Casciari – avevo lanciato e messo a regime questo modello organizzativo, che oggi riproponiamo perché efficace e strutturato. Con questa organizzazione di day surgery, riusciamo a garantire prestazioni sanitarie di livello, ottimizzando le risorse a disposizione. Al centro di questa organizzazione del lavoro ci sono la centralità del paziente e la sua presa in carico globale, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, la collaborazione con il presidio ospedaliero di Narni e il coinvolgimento dei pazienti tramite un questionario per la rilevazione della soddisfazione». Per Bandecchi il «modello di lavoro della chirurgia programmata è sicuramente efficiente ed efficace, principalmente per due motivi: da un lato garantisce una presa in carico totale del paziente, che così sa sempre a chi rivolgersi durante tutte le fasi della cura; dall’altro, questo tipo di approccio ottimizza anche le risorse, in modo che l’azienda possa tenere sotto controllo anche questo aspetto, certo da non sottovalutare in un momento storico come questo».