Terni, ci sono i tricolori Fisdir di nuoto e sincronizzato: oltre 300 atleti in città

Un campionato assoluto italiano a Terni. È in arrivo il tricolore Fisdir di nuoto e nuoto artistico/sincronizzato alle piscine dello stadio: giovedì 29 giugno si inizia, conclusione prevista per sabato 1° luglio. L’organizzazione è in mano alla Virtus Buonconvento.

Sport paralimpici

In campo la Federazione italiana degli sport paralimpici per gli intellettivo e relazionali: «Il campionato italiano di Terni costituirà un banco di verifica degli atleti con sindrome di down (classe II2) convocati per il prossimo campionato europeo Suds di nuoto in programma a Padova dal 3 al 10 settembre», ha sottolineato Marco Peciarolo, il commissario tecnico della nazionale di nuoto Fisdir. Sono attesi oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, più 30 sincronette che si contenderanno le medaglie nelle prove singole, a coppie ed a squadre. Si inizia alle 9 di giovedì. Il giorno successivo, alle 17.30, spazio ad una cerimonia di premiazione dei 12 atleti convocati ai Virtual Global Games di Vichy, andati in atto dal 2 all’11 giugno scorso. Per l’amministrazione comunale ha partecipato alla conferenza di presentazione l’assessore allo sport Marco Schenardi.