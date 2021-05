Terni, cinema e abiti: studenti protagonisti con sei cortometraggi

Cosa sarebbe Gilda senza quel lungo vestito nero con i guanti fino al gomito, Holly Golightly senza quel filo di perle gettato sulle spalle di fronte alla vetrina di Tiffany, la Annie di Diane Keaton senza pantaloni e cravattino? E l’incendio della gioventù bruciata di James Dean sarebbe divampato con la stessa forza senza il famoso giacchino rosso, Marlon Brando sarebbe diventato il selvaggio per antonomasia senza il suo giubbino di pelle nera o Richard Gere, sex symbol per eccellenza, senza le giacche di Armani? In un’opera cinematografica l’abito non è mai soltanto un abito: è una chiave di accesso al personaggio, al suo carattere, ai suoi cambiamenti psicologici, alla sua evoluzione narrativa. E può segnare la moda ed il costume o da questi essere fortemente segnato: un rapporto di scambio e contaminazione che ha prodotto abiti immortali ed indimenticabili icone di stile.

Il progetto

Insomma, al cinema l’abito racconta. E ‘L’abito racconta’ è proprio il titolo del progetto a cui il lceo classico ‘Tacito’ di Terni ha dato vita, nell’ambito del piano nazionale del cinema per la scuola, con la collaborazione dell’associazione scenografi e costumisti (Asc). Il progetto ha coinvolto due classi del liceo: oltre cinquanta studenti che per due anni si sono confrontati con gli abiti di celluloide presenti nei film di ogni epoca. E che si sono poi provati nella scrittura e realizzazione di sei brevi storie in cui hanno incrociato il valore narrativo del costume cinematografico con i temi dell’identità, della ribellione e della seduzione, declinati al maschile e al femminile.

La presentazione dei cortometraggi

Questi sei cortometraggi saranno presentati nel corso dell’iniziativa conclusiva del progetto che si svolgerà in diretta streaming martedì 25 maggio, alle ore 17.30, sul canale YouTube ‘IISCA Terni’ e sulla pagina Facebook ‘Liceo Classico – IISCA – Terni’. All’incontro prenderanno parte la regista Susanna Nicchiarelli, uno degli sguardi più potenti e rigorosi del nuovo cinema italiano che, nelle sue opere, ha tratteggiato bellissime figure femminili con un’attenzione all’importanza linguistica dell’abito (tanto che il suo ultimo film, Miss Marx, ha vinto il David di Donatello 2021 per i migliori costumi); Carlo Poggioli, costumista e presidente dell’Asc, e Nicoletta Ercole, anche lei importante costumista del cinema italiano e fondamentale compagna di viaggio nel percorso fatto dagli studenti.