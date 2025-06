Una serata tra battute, premiazioni, riconoscimenti e ringraziamenti. Consueto appuntamento estivo al Circolo Scherma Terni con atleti, tecnici e tutti coloro che ruotano intorno al movimento. Protagonista in particolar modo il neo campione d’Europa a squadre Alessio Foconi. Presenti per l’occasione il vicepresidente della giunta regionale del Coni Fabio Moscatelli e, per un breve passaggio, l’assessore allo sport Marco Schenardi. Di seguito le immagini e le interviste.

