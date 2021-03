‘Terni città turistica’: nuove cartoguide, mappe e percorsi

di Fra.Tor.

‘Terni in tre giorni’, itinerari turistici e un percorso urbano di San Valentino. Venerdì mattina, in una conferenza stampa on line, sono stati presentati alcuni prodotti editoriali (cartoguide, mappe, percorsi) di promozione turistica e il restyling del portale comunale del turismo che sarà online dalla prossima settimana. Una conferenza stampa alla quale ha partecipato il vicesindaco e assessore alla cultura e turismo del Comune di Terni Andrea Giuli, oltre ai dirigenti e ai tecnici comunali.

‘Terni città turistica’

«Guide cartacee, mappe e percorsi relativi a possibili itinerari turistici anche alternativi per la città», ha spiegato Giuli. «Si tratta di proposte di itinerari, un supporto e un contributo ad un’operazione più vasta che mi piace chiamare ‘Terni città turistica’ che si inserisce nella nostra ottica di aumentare l’attrattività turistica della nostra città e del territorio. Prodotti cartacei, accanto ai molti prodotti tecnologici come video e app realizzati negli anni scorsi, che potranno essere soggetti a miglioramenti e aggiornamenti nelle prossime edizioni».

Le guide

La prima guida è ‘Terni in tre giorni’: una mini guida per chi desidera visitare Terni ed alcuni luoghi più suggestivi del nostro territorio; la seconda invece è ‘Città di Terni: itinerari turistici’. Una mappa per conoscere Terni romana, Terni medievale, Terni rinascimentale, Terni industriale e Terni di Ridolfi. È disponibile, inoltre, la nuova Guida dell’ospitalità del comprensorio ternano in tre diverse lingue: italiano, inglese e tedesco. Infine è stato creato un percorso urbano di San Valentino che ripercorre i luoghi valentiniani storici e legati alle leggende e alle tradizioni popolari sul Santo patrono, un prodotto non solo culturale, ma anche turistico.