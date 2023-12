Terni, Colle dell’Oro: concerto di musica liturgica con il coro di Norcia

Si terrà venerdì 22 dicembre alle ore 18.30, presso la chiesa di Santa Maria dell’Oro a Terni, il concerto di musica liturgica nell’ambito della 38° edizione di ‘Natale in Coro – Aspettando il Messia’. Si esibirà il coro ‘San Benedetto – Città di Norcia’ diretto dal maestro Luca Garbini. Il programma prevede Cantico delle creature (D. Stella), Ave Maria (B. Somma), Salve Regina (F. Liszt), Ave verum corpus (Mozart), Per la natività del Signore (Lauda XVII sec.), I Cieli immensi narrano (B. Marcello), Fermarono i cieli (tradizionale), In notte placida (F. Couperin), Cantique de Jean Racine (G. Faurè), God rest you merry, gentlemen (Traditional Carol).

