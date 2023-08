Poco più di una settimana ed a Collescipoli scatterà uno degli eventi più attesi dell’anno. Nella frazione di Terni ultimi preparativi per il tradizionale appuntamento con la sagra degli gnocchetti alla collescipolana, «realizzati a mano e rigorosamente con ricetta originale». In campo per l’organizzazione c’è la pro loco territoriale: le iniziative si svolgeranno da venerdì 1° a domenica 3 settembre. Spazio anche al live painting che vedrà protagonista l’artista Tatiana Morbidi.

