Via Battisti e via Piave. Queste le principali zone di ‘visita’ a Terni di una coppia di ladri che, nelle ultime settimane, si sono introdotti più volte in alcune farmacie per rubare.

Si tratta di una coppia già nota alle forze dell’ordine, entrambi di origini nordafricane. Il modus operandi è lo stesso di sempre: entrano nelle attività, vanno verso il bancone, prendono banconote e vanno in fuga. Con tanto di diverse denunce accumulate nel corso del tempo. La conseguenza, inevitabilmente, è un certo malumore da parte degli esercenti considerando, appunto, che i protagonisti sono ben conosciuti.