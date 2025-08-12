Colpo notturno e un bel po’ di occhiali rubati nella notte tra lunedì e martedì in uno dei punti Ottica Dragoni a Terni. In questo caso i malviventi sono entrati in azione nel locale di via del Rivo, all’interno del centro commerciale ‘Il Polo’.

Numerosi gli occhiali asportati dal negozio, con danni – oltre alle vetrine in frantumi per entrare – anche agli arredi. Ancora in corso la conta dei danni per la storica attività, al vaglio anche le immagini della videosorveglianza. A lanciare in prima battuta il fatto il portale Umbria7. Indagini in corso per individuare i responsabili