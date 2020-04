Terni, come ti aggiro i divieti Covid pescando

La passione per la pesca non si ferma neppure di fronte alle misure anti coronavirus. Vero è che negli ultimi giorni il meteo è stato invitante, la tesione si è leggermente allentata e che alla fine uno può pensare che andare lì da solo, senza contatti con altri, male non fa. Ma è semplicemente – ancora – vietato. Da qui le segnalazioni giunte a più riprese – anche domenica – alle forze dell’ordine e pure alla nostra testata. Relative soprattutto a persone che vanno a pesca lungo il fiume Nera, transitando appunto anche nei pressi di alcune abitazioni, nella zona ex Polymer/Maratta. Non proprio semplice intercettarli in mezzo alla radura, ma le misure tali sono per essere rispettate.

