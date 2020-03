Terni, comitato ‘Durazzi’ e ‘I Pagliacci’ insieme

Il comitato ‘Alessio Durazzi’, il giovanissimo ternano scomparso la sera del 21 dicembre 2012 mentre stava giocando a calcio, colpito da un malore fatale, ha deciso di collaborare con l’associazione ‘I Pagliacci’ di Terni per la donazione di cento tute impermeabili per il reparto rianimazione dell’ospedale di Terni. «La decisione – spiegano dal comitato – è stata presa perchè riteniamo che il ruolo di associazioni come le nostre sia fondamentale in questi momenti drammatici. L’associazione ‘I Pagliacci’ ha dimostrato, nel tempo, di avere una grande credibilità e di essere lo strumento giusto per far giungere tutto il sostegno necessario a chi ne ha bisogno. Un sostegno che il comitato ‘Alessio Durazzi’ potrà offrire anche in futuro».

