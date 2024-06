Terni: con l’auto in panne a Piedimonte. Ritrovato anziano scomparso dal Viterbese

La segnalazione è arrivata al 112 venerdì sera, da parte di un residente di strada di Piedimonte, a Terni, per un anziano la cui auto si era impantanata in un campo. I militari del comando di stazione di Stroncone si sono così portati sul posto e hanno soccorso l’uomo, poco più che ottantenne, piuttosto confuso e agitato e che è riuscito solo parzialmente a fornire le proprie generalità. Gli accertamenti, anche attraverso l’auto, hanno comunque consentito di identificarlo e di scoprire che, residente nel Viterbese e affetto da gravi patologie, si era allontanato poche ore prima dalla propria abitazione. A lanciare per primi l’allarme erano stati i familiari dell’anziano ai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana: grazie al ritrovamento, hanno potuto riabbracciarlo e la vicenda si è conclusa positivamente.

