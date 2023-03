Terni: concerto esclusivo per la Filarmonica Umbra

Un concerto il cui programma è in prima esecuzione assoluta in questi giorni e che prevede un’ampia tournée. L’amicizia e la stima che uniscono i musicisti da numerosi anni – Andrea Oliva (flauto), Alessandro Carbonare (clarinetto), Fabrice Pierre (arpa) e il Trio Metamorphosi (Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte) – hanno creato il terreno per realizzare questo progetto originale: ‘Romeo, Giulietta e Petrushka’. Ad organizzare l’evento, in programma sabato 11 marzo ale 21 al teatro Secci di Terni, è l’associazione Filarmonica Umbra.

L’evento

La prima scintilla, da cui è partita l’idea, è stata la scoperta della trascrizione di Petrushka di Stravinskij per questo organico realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro: entusiasmante, con impasti timbrici speciali ed evocativi. Poi la fortuna di avere tra loro un magnifico trascrittore come Fabrice Pierre ha consentito loro di accostare una meravigliosa versione per i loro sei strumenti di Romeo e Giulietta di Prokof’ev, che quindi presenteranno tra le primissime date a Terni. Il pubblico ternano, e non solo, avrà quindi la fortuna di ascoltare in una sola serata due suite dei due balletti più belli e famosi del Novecento.

I prossimi appuntamenti

La stagione della Filarmonica Umbra proseguirà a marzo con il Coro da Camera Canticum Novum, con l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini (24 marzo, ore 21). Gran finale il 2 aprile alle 17.30 con ‘Piovano & Friends’, concerto del quartetto costituito da Grazia Raimondi (violino), Silvio Di Rocco (viola), Luigi Piovano (violoncello), Olaf John Laneri (pianoforte).