Terni, concorso per 7 istr. amministrativi contabili: Pettorossi al top, c’è la graduatoria

Roberto Pettorossi al top seguito da Carmelina Tomaiello e Natascia Fabbi. Questi i primi tre della graduatoria del concorso per sette posti da istruttori amministrativi-contabili con rapporto a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Terni: c’è il semaforo verde per la graduatoria che coinvolge gli oltre quaranta idonei.

I primi dieci

Nella parte alta della graduatoria ci sono anche Gabriele Posti, Elisa Sciaboletta, Matteo Salemi, Gian Michele Passeri, Andrea Barabani, Francesca Inches e Vanessa Petrongari. Poi man mano tutti gli altri fino ad arrivare a Marco Perazzoni. A giudicarli ci hanno pensato la dirigente della Regione Umbria Cristina Clementi, la funzionaria tecnica Erminia Bonini e il collega Andrea Giuseppe Stentella, mentre Cristina Rossi ha svolto il ruolo di segretaria. Da quanto si apprende andranno a rinforzare diversi uffici del Comune, dallo sport al turismo passando per la cultura.