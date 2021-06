Terni, consegnate le borse di studio al ‘Fatati’. In ricordo di Claudio e Marco

«Grazie a Tomassina, una donna formidabile, oggi premiamo i ragazzi per i loro meriti scolastici. Sognate. E pensate che potete realizzare ogni cosa con le vostre forze». L’assessore al welfare del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti, ha consegnato tre borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli dell’istituto comprensivo Felice Fatati donate, come ogni anno, dall’associazione ‘Claudio Conti’.

La cerimonia

Una cerimonia che quest’anno è stata inserita nell’evento ‘Un soffio d’amore’, scritto e interpretato da Stefano de Majo e organizzato nell’ambito del progetto per il contrasto della povertà educativa e del patto di collaborazione tra il Comune, l’associazione ‘Claudio Conti’ e l’Istituto Fatati. Uno spettacolo in memoria di Claudio Conti, scomparso a 25 anni dopo aver dedicato tanto del suo tempo agli altri, e Marco Collazzoni, l’artista scomparso di recente che per anni ha insegnato in questo plesso, lasciando una traccia indelebile tra studenti e docenti. «Oggi è la giornata dedicata al sogno e al dono», ha detto Stefano de Majo. «Tutto nasce da Tomassina, la mamma di Claudio. Oggi celebriamo Marco perché Tomassina, quando ha perso Claudio, ha affrontato un dolore inconsolabile diventando strumento di qualcun altro. È diventata ‘mamma’ in Africa, dando lavoro a tanti di quei ragazzi che frequentano la scuola di formazione professionale Claudio Conti. Oggi le borse di studio donate dall’associazione hanno lo stesso valore. Consentono di trasformare i vostri sogni in lavoro». La musica della Terni jazz orchestra, fondata da Marco Collazzoni, ha accompagnato un pomeriggio durante il quale è stata anche inaugurata la biblioteca ‘Claudio Conti’. Un evento che, sottolinea Stefano de Majo, «è la prova che il soffio d’amore di Marco e Claudio oltrepassa i deserti e gli oceani e resta vivo per sempre in nome del loro amore».