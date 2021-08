Terni, consiglio e Lega perdono un altro pezzo: la Silvani saluta

Non ha davvero pace l’assemblea comunale di palazzo Spada che, da lunedì, si trova a dover fare i conti con un altro cambiamento. La consigliera Giulia Silvani, della Lega, si è infatti dimessa: sia dall’incarico rivestito a palazzo Spada che dal partito. Una scelta forte, che la stessa motiva come «una scelta di vita e professionale». La Silvani era stata eletta alle ultime amministrative, precisazione necessaria visti i numerosi subentri a ‘dimissionari e dimessi’ e transitati in giunta, che hanno sin qui caratterizzato la consiliatura. Al suo posto è previsto l’ingresso in assemblea di Anna Margaritelli, attuale prima nell’elenco dei non eletti in casa Lega.

