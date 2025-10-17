di S.F.
Lavori di consolidamento delle pendici rocciose delle mure perimetrali di Papigno, c’è l’aggiudicazione per il IV stralcio della complessa operazione. C’è la firma del dirigente e responsabile unico di progetto Federico Nannurelli: via libera ad una società ternana, la Esseti srl per un importo totale di 559.818 euro.
LUGLIO 2025, L’OCCUPAZIONE D’URGENZA IN VISTA DEL LAVORO
Un passaggio che arriva a quasi quattro anni – era il 1° marzo del 2022, intesa tra l’allora presidente della Regione Umbria ed il ministero della transizione ecologica – dall’assegnazione delle risorse al Comune per 1 milione di euro, utili a completare il consolidamento. Poi man mano i vari affidamenti propedeutici pre lavoro, in primis allo Studio Baffo per la progettazione.
OTTOBRE 2022, L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER PAPIGNO
Il 5 giugno scorso l’approvazione del progetto esecutivo, dopodiché a luglio la decisione a contrarre per l’affidamento. A spuntarla – il criterio per la scelta era il minor prezzo – è stata la società di via Vanzetti grazie ad un ribasso offerto del 28,30% rispetto alla base d’asta (c’è un risparmio di 186 mila euro). C’è dunque l’aggiudicazione definitiva. Lavori in arrivo a Papigno.