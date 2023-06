Terni: ‘contatto’ architetti-assessore. «Incontro proficuo»

Si è svolto giovedì a palazzo Spada, sede del Comune di Terni, l’incontro tra il presidente dell’Ordine degli architetti di Terni, Stefano Cecere, e l’assessore comnale Marco Iapadre (competente per urbanistica, edilizia privata, Suape, Peep-Paip, area vasta, trasporti, mobilità, viabilità, pianificazione del territorio). «Un incontro attivo, fattivo e propositivo – lo definisce l’Ordine in una nota – con lo scopo di dialogare e stabilire la piena collaborazione tra l’ente e l’assessorato. L’Ordine degli architetti PPC si è messo a disposizione dell’ufficio comunale per la risoluzione di ciò che attiene le problematiche nelle materie di sua competenza. La volontà dell’assessore Iapadre – osserva l’Ordine – è di pianificare, velocizzare e supportare la città ed i colleghi di tutte le professioni, così come anche richiesto dal presidente Cecere. Per tale ragione durante l’incontro sono state stilate delle linee programmatiche sulla collaborazione, tra le quali l’intenzione di lavorare in forma consultiva e propositiva a risolvere eventuali criticità del piano regolatore generale vigente. Compatibilmente con gli impegni istituzionali, l’assessore Iapadre sarà invitato presso la sede dell’Ordine al fine di dialogare sulle tematiche di suo interesse ed avviare la collaborazione. Viceversa, l’ordine si è impegnato ad essere presente ai tavoli di lavoro quando l’assessore lo riterrà opportuno».

Reciproca soddisfazione

«L’assessore Iapadre – afferma il presidente Cecere – ha accettato di instaurare una collaborazione continuativa con l’Ordine sulle tematiche di nostra competenza. Sono così state gettate le basi per un rapporto costruttivo e produttivo. Sono molto soddisfatto di questo primo incontro, al quale ne seguiranno altri che consentiranno di dare risposte precise sulle problematiche d’interesse nella professione degli architetti. Prossimamente – prosegue Stefano Cecere – sarà premura dell’Ordine contattare anche gli altri assessorati dell’amministrazione ternana, interessati alle materie di nostra competenza. Ci si augura, in questo modo, di continuare ed allargare la collaborazione istituzionale». L’assessore Iapadre si è detto «soddisfatto della richiesta di incontro avanzata dall’Ordine degli architetti, a dimostrazione della peculiare propositività dell’ente provinciale e del suo interesse verso la città, il suo territorio e la comunità».