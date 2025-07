di S.F

Tributi e tariffe a Terni, all’orizzonte ulteriori novità. Emergono dal documento unico di programmazione 2026-2028 (sezione operativa), approvato nei giorni scorsi dalla giunta Bandecchi: il tema è la riscossione coattiva ed il contrasto ell’evasione.

IL DUP 2026-2028

In sostanza palazzo Spada aggiornerà il regolamento di riscossione coattiva adeguandosi alla riforma attuativa della delega fiscale. Ciò in «un’ottica di miglioramento dell’attività di contrasto all’evasione». Cosa è previsto in sintesi?

Si parla di «dimezzamento dei tempi delle azioni esecutive». A partire dai pignoramenti: «Potranno partire dopo 60 giorni invece dei 120 attuali, o dopo 90 giorni (anziché 180 come ora) quando il soggetto che notifica non è lo stesso che procede alla riscossione». Ma c’è qualcosa anche su Imu e Tari.

Viene messa nera su bianco la «riduzione delle sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione Imu o Tari, che diventano fisse al 100% delle somme non versate (mentre oggi oscillano tra il 100 e il 200%,) e quelle per l’infedele dichiarazione, che scendono al 40% fisso dall’attuale banda 50-100%». Se ne occuperà la direzione ufficio unico delle entrate del dirigente Claudio Carbone.