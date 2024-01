Terni: cordoglio per la scomparsa di padre Italo Vareschi

La chiesa diocesana di Terni, Narni e Amelia «si unisce al dolore della famiglia dei padri agostiniani per la morte di padre Italo Vareschi, avvenuta nella notte del 25 gennaio a seguito di una malattia che lo aveva colpito qualche anno fa. Padre Italo – riporta una nota – molto conosciuto e amato in diocesi, ha svolto il suo ministero nella chiesa di San Pietro a Terni. Religioso di profonda spiritualità calata sempre nella realtà del nostro tempo, studioso di Sant’Agostino, ha pubblicato una raccolta di riflessioni sugli scritti del santo d’Ippona ed è stato animatore di gruppi e assistente spirituale della San Vincenzo de’ Paoli, oltre che riferimento spirituale e amico di tante persone».

Nato a Milano il 2 febbraio del 1953, prima di seguire la vocazione religiosa è vissuto a Roma dove ha lavorato nel campo del giornalismo, dedicandosi alla pittura, alla scrittura e alla musica. Entrato nell’ordine Agostiniano è arrivato a Terni nel 1994, non ancora diacono, in aiuto alla comunità agostiniana. Da subito ha coinvolto i laici di Terni nell’associazione Apurimac per le missioni nelle Ande, di cui è stato socio fondatore, e nel 1995 nasce il gruppo ternano dell’associazione, ancora attivo. È stato ordinato sacerdote a Terni nella chiesa di San Pietro il 17 febbraio 1996 da monsignor Franco Gualdrini. Nella parrocchia di San Pietro è rimasto come viceparroco fino al 2004, collaborando con l’ufficio stampa della diocesi e assistente spirituale dei corsi di cristianità. La passione per la musica è proseguita anche da religioso e, insieme ad alcuni amici sacerdoti e laici, ha costituito il gruppo Altaband, realizzando un cd musicale i cui proventi furono destinati a favore della missione agostiniana in Perù. Al momento della chiusura del convento agostiniano di Terni e la riconsegna della parrocchia alla diocesi, ha contribuito alla nascita della fraternità agostiniana secolare di Terni, di cui è stato assistente religioso per alcuni anni.

I funerali saranno celebrati sabato 27 gennaio alle ore 10 a Napoli, parrocchia del Buon Consiglio, ultima comunità dove ha vissuto. Dopo il funerale, il feretro partirà per Terni dove nella parrocchia di San Pietro si terrà una celebrazione alle 14.30. Dopo questa celebrazione, verrà portato al cimitero di Ferentillo dove sarà sepolto.