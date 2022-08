Terni, corso Vecchio: fiamme in casa, lavoro per 115 e Volante

Due Volanti della polizia di Stato – più altri agenti arrivati in moto – e altrettanti mezzi dei vigili del fuoco. C’è chi pensava fosse successo qualcosa di grave lunedì sera in corso Vecchio, poco dopo le 22.45, vedendo il numero di soggetti intervenuti: il 115 si è attivato per la segnalazione di un incendio all’interno di un appartamento al civico 107, a pochi metri dal teatro Verdi. Da quanto appreso si è trattato di una coperta bruciata a causa di una sigaretta: nell’abitazione un uomo di circa 50 anni, poi sceso insieme ai poliziotti per chiarire tutto.

Condividi questo articolo su