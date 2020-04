Terni, covid-19: giovani professionisti in campo

I giovani professionisti ternani a sostegno di ‘SpesaACasa’, l’iniziativa benefica organizzata dall’Azione Cattolica della diocesi di Terni nell’ambito dell’emergenza coronavirus: i Giovani imprenditori di Confapi, l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, l’Associazione italiana giovani avvocati sezione di Terni, il Leo Club e la Consulta dei giovani medici e odontoiatri di Terni hanno infatti deciso di unire le forze per sostenere e promuovere la raccolta fondi.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Solidarietà prima di tutto

L’obiettivo dell’iniziativa – accompagnata dall’hashtag #Ternicelafa – è provvedere alle esigenze alimentari e di sostentamento quotidiano delle famiglie del territorio che si trovano in comprovato stato di indigenza a causa dell’emergenza sanitaria in corso. «In un momento di difficoltà generalizzata – scrivono insieme i cinque gruppi -, è necessario continuare a credere nella solidarietà: siamo certi che, con il generoso supporto dei nostri iscritti e di tutti i cittadini che vorranno partecipare, potremo contribuire al miglioramento della vita di tutti coloro che si trovano in condizioni peggiori delle nostre». Le donazioni possono essere effettuate con versamento su conto corrente intestato a A.C Diocesana TNA – Covid19, iban: IT0860503414400000000004133 (causale: spesa per Coronavirus). Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 349-3869797, 348-9271970 e 334-9517780.