Terni, da lunedì lavori per il rifacimento di viale Prati

«Saranno anticipati alla prossima settimana gli interventi per il rifacimento della sede stradale in viale Prati inizialmente previsti per la prossima primavera all’interno del piano strade». Lo comunica l’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Terni Benedetta Salvati.

L’intervento

In particolare dalla serata di lunedì 19 ottobre inizieranno i lavori che riguarderanno la carreggiata di viale Prati dall’incrocio con via XX Settembre a quello con via Aleardi, compreso ponte Allende. I lavori proseguiranno nelle ore notturne anche nelle giornate successive e sarà chiusa al traffico una semicarreggiata alla volta, con l’obiettivo di evitare eccessivi disagi al traffico particolarmente intenso in quell’area. «Questo intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – era previsto nella seconda annualità del ‘Piano quinquennale strade 2019/2023 e quindi a partire dalla primavera prossima. Tuttavia i nostri tecnici hanno verificato un notevole aumento del degrado del manto stradale. Perciò non possiamo attendere oltre e dobbiamo intervenire per ripristinare i livelli di sicurezza della circolazione, considerando i volumi di traffico su questa via che comprende anche ponte Allende». L’intervento che inizia lunedì prevede la rimozione di un adeguato spessore di pavimentazione, il risanamento puntuale dei sottofondi stradali e la realizzazione di un manto in conglomerato bituminoso utilizzando il cosiddetto asfalto Anas tipo A (inerte di maggior pezzatura ed una conseguente quantità di legante bituminoso). «Ci scusiamo sin d’ora per gli inevitabili disagi per la viabilità e con i residenti per il rumore».