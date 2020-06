Casa Musiche Terni: «Antifurto? Non va». Danni da 170 mila euro

Ci risiamo, la Casa delle Musiche. Ciclicamente il tema torna a galla: siamo in via Cadore, nel quartiere di borgo Bovio a Terni, e la situazione è sotto gli occhi di tutti. Un disastro. Giovedì pomeriggio durante il question time telematico c’è stato uno scambio sul tema tra il capogruppo del M5S Federico Pasculli e l’assessore alla polizia Locale Giovanna Scarcia: nessuna novità di rilievo, ma solo un veloce riepilogo del contesto attuale. Non buono.

CASA DELLE MUSICHE E VANDALI: PROBLEMA PERENNE

«Antifurto installato?»

L’esponente pentastellato ha ricordato che «dopo 20 anni di lavoro, ad oggi è costata 1,5 milioni di euro e non è mai entrata in funzione nonostante la finta inaugurazione del 2014. L’allora assessore ai lavori pubblici, Enrico Melasecche, disse che i danni ammontavano a 200 mila euro. Inoltre la struttura è stata nuovamente occupata dai vandali e l’entrata forzata. Chiediamo al sindaco ed agli assessori se l’antifurto installato è in funzione. E se ci sono aggiornamenti sui danni».

CASA DELLE MUSICHE «EMBLEMA DI TERNI»

«Non è in funzione»

Concisa la Scarcia nel rispondere: «L’antifurto? Gli uffici mi dicono che non è operativo. Lo stesso vale per il riscaldamento e il sistema elettrico, anche a causa delle infiltrazioni delle acque meteoriche. Capitolo danni: per quanto ne so a settembre 2019 ammontavano a circa 170 mila euro». Stop. Pasculli deluso dall’interlocuzione: «Non sono soddisfatto perché secondo sono aumentati ulteriormente ed in questi giorni di pioggia la situazione è probabilmente peggiorata. Deperimento continuo e soldi buttati». Chissà per quanto tempo se ne continuerà a parlare senza che cambi nulla.