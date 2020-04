Terni, Detral: 200 euro di bonus ai dipendenti

di A.T.

Da quasi un mese tutta l’Italia che lavora si è fermata. Quasi tutta, in realtà, perché i settori principali e necessari continuano a lavorare, forse anche più di prima. È per questo motivo che Deborah Imperiali, titolare della Detral srl di Terni, ha deciso, insieme agli altri della sua famiglia che conducono l’azienda, di donare ai ventidue dipendenti un bonus di 200 euro per il mese di marzo. Quella della famiglia Imperiali è un’azienda operante nel settore di trasporto delle merci che rifornisce le grandi filiere dei supermercati su tutto il territorio umbro ma anche la piccola distribuzione.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il lavoro non si ferma

Mentre tutto tace e le serrande sono abbassate ovunque, i supermercati sono aperti ogni giorno e continuano a lavorare per garantire il rifornimento necessario ad ogni famiglia. A loro volta, però, i supermercati sono riforniti da quelle aziende che, come la Detral, continuano a mettersi in strada per far arrivare le merci là dove sono necessarie. È una catena lavorativa in movimento, oggi come oggi indispensabile, che non può spezzarsi e che, anzi, deve tenere duro per non interrompersi mai. Proprio per l’enorme sforzo lavorativo portato avanti in questo periodo difficile, la Detral ha regalato un ‘extra’ a tutti i suoi dipendenti. Un bonus avviato per il mese di marzo e che, forse, verrà reiterato nei mesi a venire se dovesse esserci bisogno, in aggiunta agli aiuti che a partire da questo mese arriveranno anche da parte dello Stato.