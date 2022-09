Terni: di nuovo insieme a 30 anni dal diploma. «Che bello ritrovarsi»

Venerdì 16 settembre le ragazze e i ragazzi della 5°B del liceo ‘Renato Donatelli’ di Terni, diplomatisi nel 1992, si sono ritrovati a cena per celebrare i 30 anni della maturità. Circa una ventina dei 32 componenti della classe hanno brindato alla ritrovata amicizia constatando che, al di là degli anni passati e delle famiglie costruite, ben poco era cambiato nei caratteri e nello spirito dei compagni. Una classe che ha sfornato direttori di fabbrica, commerciali, insegnanti, presentatori tv, imprenditori, avvocati e liberi professionisti. Che ha sparpagliato alcuni per il mondo (menzione d’onore per Sergio, tornato per l’occasione dalla Thailandia) e per l’Italia ma che li ha spinti a tornare a cercarsi e ritrovarsi con i vecchi amici. Sono stati rispolverati aneddoti e ricordi e, alla mezzanotte, ci è scappato anche il brindisi per i 50 anni di Barbara. Una serata di belle emozioni e grandi risate che tutti vogliono già replicare.

Condividi questo articolo su