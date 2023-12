Terni dice addio al titolare della Libreria Nuova, Lanfranco Moroni

Cordoglio a Terni per la scomparsa del commerciante Lanfranco Moroni, 74 anni, venuto a mancare nella giornata di giovedì. Storico titolare della Libreria Nuova di viale della Stazione a Terni, che gestiva da quarant’anni, Lanfranco Moroni – come ricordano i suoi cari – «ha lottato come un leone e lascia in eredità un grande amore». Lascia la moglie, i due figli, i nipoti, i parenti tutti e tanti amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane. I funerali si terranno sabato 16 dicembre, alle ore 11 presso la chiesa di San Giovanni Bosco (Campomaggiore) a Terni.

