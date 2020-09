Terni Digital Week, scatta la 2° edizione

di Alice Tombesi

Il Covid non ferma l’avvio della seconda edizione della Terni Digital Week, in programma dal 23 al 27 settembre. La ‘settimana digitale’ è stata presentata mercoledì mattina presso la sala consiliare del Comune di Terni. Presenti, oltre al sindaco Leonardo Latini e al presidente e founder della Terni Digital Week, Edoardo Desiderio, anche i rappresentanti delle aziende locali, nazionali e del mondo accademico che hanno collaborato nella realizzazione dell’evento.

Una citta ‘in rete’

«Grazie per il coraggio che avete avuto – ha esordito il primo cittadino -, il coraggio di sfidare le difficoltà. La dislocazione degli eventi, causa Covid, fa sì che la città in qualche modo ‘pulsi’ su più punti, affrontando una serie di argomenti con un taglio che guarda avanti, verso il futuro. Molti aspetti negli ultimi anni sono stati tralasciati e noi, come comunità, abbiamo la responsabilità del futuro della nostra città». Città che, come affermato dal sindaco, ospiterà in diversi luoghi le manifestazioni in programma: dalla Camera di commercio alla biblioteca comunale, dal cenacolo San Marco all’Ecoworking Terni per poi spostarsi a palazzo Spada e alla facoltà di medicina e chirurgia. Un dislocamento che è risultato necessario data l’attuale emergenza sanitaria, ma che non ha interrotto – anzi ha stimolato ancora di più – il lavoro degli organizzatori e collaboratori. «Questi ragazzi costituiscono oggi e a venire un’avanguardia coraggiosa, di progettazione e fantasia – ha detto il vicesindaco Andrea Giuli -. Ringrazio di cuore questo ‘think tank’, un pensatoio che potrà offrirci un pungolo e che sarà una fonte di idee da accogliere e rielaborare».

Il ruolo dei giovani

Un programma che si affaccia e coinvolge i più importanti settori: l’agricoltura, l’educazione, il turismo, la medicina, le imprese, la programmazione finanziaria e assicurativa e, più recente, le nuove sfide digitali nel mondo dopo l’emergenza Covid-19. Tutti legati dal filo conduttore del digitale. «La scuola è coinvolta sotto diversi punti di vista – ha affermato l’assessore alla scuola, Cinzia Fabrizi -. Il settore della didattica online, ad esempio, è importante, la quarantena ce ne ha dato esperienza. Inoltre credo che questa molteplicità di incontri possa avere un ulteriore valore educativo, perché avere un’idea di dove sta andando il mondo può far riflettere i ragazzi su quello che può essere il loro percorso». Uno sguardo ai giovani del futuro anche per Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi (Associazione nazionale dei giovani innovatori): «La Terni Digital Week rientra in un processo che permette di valorizzare al meglio i ragazzi, di arginare quella ‘fuga di cervelli’ tanto diffusa. Devono avere la possibilità di costruire un futuro qui».

Ricerca e tecnologie, un ruolo di primo piano

Ad intervenire come rappresentante della Camera di Commercio anche Giuseppe Flamini: «Nella riforma che investe la nostra istituzione, è stato stabilito uno degli strumenti più importanti, quello di accompagnare il sistema imprese verso la digitalizzazione. Anche in questo caso il lockdown ce ne ha dato riprova». Medicina e innovazione digitale, altro binomio fondamentale e al centro di alcuni incontri in programma grazie alla collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia: «La medicina rientra nel discorso dell’innovazione tecnologica. Basti pensare a delle nuove iniziative che stanno emergendo per quanto riguarda la gestione dei big data, grandi dati, per la gestione dei pazienti – ha affermato il Stefano Brancorsini, direttore del polo di Terni -. Sappiamo che l’idea che abbiamo sull’innovazione a Terni, per quanto riguarda l’ateneo, è importante. Riteniamo che sia un territorio su cui possiamo inserire centri importanti di gestione dati ma anche di progetti europei per la ricerca e didattica e per le aziende». Il primo incontro, ‘Smart city: la nuova città intelligente’, si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì presso la Biblioteca comunale di Terni dalle 16 alle 18.30. «Speriamo che quello della Terni Digital Week possa diventare un appuntamento costante – ha detto Daniele Stufara, che insieme a Massimiliano Fancello ha fondato la Ecoworking Terni che mette a disposizione sale riunioni, postazioni private e in condivisione -. I giovani sono il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro. Siamo convinti delle enormi potenzialità di questo evento».