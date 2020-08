Terni, strada Valserra: chiusura notturna per messa in sicurezza

Disgaggio massi e messa in sicurezza della parete rocciosa in alcuni tratti della Sp67 Valserra, a Terni. Questa la motivazione che porterà alla chiusura notturna della strada nei prossimi giorni: la Provincia ha emesso un’ordinanza per la fascia oraria 00.30-7 a partire da lunedì 17 agosto. Il provvedimento resterà valido fino alla mattinata di venerdì 21.

IL ‘RESTYLING’ DI INIZIO ANNO

La modifica

In un primo momento l’orario iniziale di stop era previsto alle 23. Poi la modifica: «Lo abbiamo fatto – le parole di Giampiero Lattanzi – per venire incontro alle richieste degli operatori economici della zona, soprattutto i gestori di attività legate alla ristorazione che sostenevano il rischio di vedersi arrecare pregiudizio dagli orari troppi stringenti. Abbiamo quindi preso in considerazione la possibilità di variare, estendendoli, gli orari di chiusura considerando anche il lungo periodo di lockdown che ha impedito agli esercenti di lavorare e l’attuale possibilità di riprendersi dopo le riaperture».