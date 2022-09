Terni: domenica all’aviosuperficie è ‘Big Show’

Due e quattro ruote, velivoli, spettacoli, musica: c’è di tutto, domenica 11 settembre dalle ore 10, all’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni che ospita il 1° ‘Big Show’. Previsti dj set e musica dal vivo – special guest è Zio Command con la sua band -, expo di auto e moto, spazio minimoto per bambini fino a 12 anni, area drifting, lo stuntman show, motocross, off road, quad, sky show, esperienza di volo, street food e tante altre sorprese. Il biglietto di ingresso costa 10 euro ed è gratuto per i bambini fino a 12 anni di età.

