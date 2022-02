Terni, domenica c’è ‘San Valentino con l’Abarthino’

‘San Valentino con l’Abarthino’. Questo l’originale modo di festeggiare il santo Patrono di Terni da parte del locale Abarth Club, presieduto da Leonardo Federiconi: l’evento è previsto per domenica 20 febbraio. C’è il patrocinio di Comune e Confartigianato.

Il raduno

Si tratta di un raduno con circa 30 auto dello Scorpione provenienti da Roma, Rieti, Viterbo, Montefalco, Trevi e Foligno: l’appuntamento è fissato per le 9 alla stazione Eni di borgo Bovio, quindi la carovana passando per Terni arriverà fino alla basilica di San Valentino per la celebrazione della santa messa da parte di padre John. Dalle 11 alle 15 il gruppo farà sosta in piazza della Repubblica e piazza Europa: «Un ringraziamento speciale va all’assessore allo sport Elena Proietti e al presidente della Confartigianato Mauro Franceschini per l’ attenzione riservata all’Abarth Club Terni».