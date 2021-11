Terni, stop energia elettrica per lavori: dove e quando

Sospensione dell’energia elettrica in arrivo a Terni tra domenica 14 e lunedì 15 novembre a causa di lavori sulla rete. Ne dà notizia Terni Distribuzione Elettrica, unità produttiva di Asm: diverse le aree interessate. Di seguito tutte le aree coinvolte e gli orari.

Domenica 14 novembre, stop dalle 6 alle 6.30: dove



PIAZZA VITTORIO EMANUELE CESI

· STRADA DEI CONFINI

· STRADA DEL PIANTONETO CESI- CIVICI: (1-3-4-5-7-9)

· STRADA DELLA FERROVIA CESI – CIVICI: (1-3-4-6-8-10-11-12-14-15-16-18-24-31-33-35-36)

· STRADA DELLA PITTURA CESI- CIVICI: (2-4-8-9-11-12-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-31-32-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-

46-47-48-49-51-52-53-54-55-56-59-60-61-63-65-66-67-69-71-27/A-38/D-40/C-43/X-48/A-53/A-60/X)

· STRADA DELLE CAMPORE COLLESCIPOLI – CIVICI: (22-24)

· STRADA DELLE MORELLE CESI- CIVICI: (1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15)

· STRADA DI BRACCIALE CESI- CIVICI: (1-3-5-8-9-10-13-14-18-19-20-21-23-14/N-18/N-20/D-20/E-8/C-8/N-8/X)

· STRADA DI CAMPOMAGGIORE CESI – CIVICI: (1-2-4-5-8-12-13-15-17-12/A-21/C)

· STRADA DI CASANOVA – CIVICI: (12-14)

· STRADA DI CERRETA CESI- CIVICI: (33-44-47-48-49-50-52-54-56-60-103-105-107-105/I-31/A-33/E-33/F-33/G-33/H-33/L-33/R-33/S-44/A-

44/B-44/C-44/X-45/C)

· STRADA DI COLLELUNA – CIVICI: (24-19/C)

· STRADA DI COLLESTACIO CESI- CIVICI: (19-21-23-25-32-40-42-19/N-29/C-31/X)

· STRADA DI CONDOTTO CESI- CIVICI: (2-3-5-7-9-10-13-14-15-16-17-19-25-27-29-31-33-35-41-45-47-53-55-59-25/A-25/B-25/C-25/D-25/E-

25/F-25/G-45/C-53/X)

· STRADA DI CROCEMELATA CESI- CIVICI: (1-8-16-18-22-24-28-30-36-38-48-50-0/V)

· STRADA DI FOSSOCANALE CESI – CIVICI: (9-11)

· STRADA DI LAGARELLO CESI – CIVICI: (7-9-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-30-34-41-0/S-24/X-25/N-9/C)

· STRADA DI MARATTA ALTA – CIVICI: (32-34-36-40-42-44-46-48-50-52-56-58-81-89-95-34/A-34/B-56/C)

· STRADA DI MARATTA BASSA – CIVICI: (29-32-54-54/C)

· STRADA DI PORETE CESI- CIVICI: (21-23-24-25-26-27-30-32-26/X-28/X)

· STRADA DI ROTALE CESI – CIVICI: (28-30-26/A)

· STRADA DI SABBIONE COLLESCIPOLI – CIVICI: (26-28-30-32-87-89-97-101-103-105-109-28/A-28/C-30/C-91/A)

· STRADA DI SCENTELLE CESI – CIVICI: (40)

· STRADA DI TORRACCHIONE CESI- CIVICI: (1-3-4-5-8-10-13-14-24-3/B)

· STRADA DI VAGOTI CESI- CIVICI: (36/A)

· STRADA FLAGIELLO V. – CIVICI: (7-14/V)

· STRADA FONTANA DI POLO CESI – CIVICI: (2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22-24-26-30-32-34-36-38-18/X-30/B-5/C)

· STRADA LA SELVA – CIVICI: (9)

· STRADA MAZZAMORELLO CESI- CIVICI: (2-3-4-6-7-10-11-19-29-31-35-39-41-53-61-27/X)

· VIA ARNOLFO CESI- CIVICI: (3-7-9)

· VIA BARTOCCI ALDO- CIVICI: (1-3-5-7-9-10-12-13-14-15-18-20-21-22-24-26-30-31-32-33-37-0/V-1/A-1/C-1/E-1/F-1/g-1/H-1/I-10/I-10/S-

12/I-14/C-21/C-21/S-22/A-3/C-3/D-3/E-31/X-5/B-5/C-7/B-7/C-7/E-7/H-7/I-7/L-7/M/U-7/S-7/T-7/Z-9/B-9/D-10-11)

· VIA BELLINI STEFANO CESI- CIVICI: (1-3-4-5-6-7-9-10-13-14-16-18-19-20-21-22-23-24-25-27-33-35-43-17/A)

· VIA CAPPONI BRUNO – CIVICI: (46-47-48-50-52-54-60-62-68-72-80-86-98-100)

· VIA CAPRONI GIANNI – CIVICI: (1)

· VIA CARSULAE CESI- CIVICI: (3-4-6-7-8-12-14-18-20-22-24-11/A)

· VIA CESI ANGELO – CESI- CIVICI: (2-6-8-14-16-20-21-22-26-31-32-34-36-37-42-47-51-53-57-61-63-65-69-71-73-12/A-18/X-35/X)

· VIA CONTELORI F CESI- CIVICI: (1-2-10-11-12-17-18-20-22-25-27-28-29-30-32-33-34-36-46)

· VIA DE FILIS P CESI- CIVICI: (1-2-7-9)

· VIA DEL COMMERCIO COLLESCIPOLI – CIVICI: (1-3-7-8-11-22-24-28-30-32-34-1/E-2/E)

· VIA DEL MESALE CESI – CIVICI: (2-4-5-6-7-8-10-12-13-14-16-20-22-26-32-26/I)

· VIA DEL MODIOLO CESI – CIVICI: (1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-18-20-21-22-23-24-25-27)

· VIA DEL RUBBIO CESI – CIVICI: (1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-19/B)

· VIA DEL SIGILLO CESI – CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-

37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-60-61-63-65-67-69-70-71-73-75-77-79-81-83-85-87-89)

– VIA DELLA CITTA’ VERDE CESI – CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-34-38-40-

42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-100-102)

· VIA DELLA COOPERAZIONE CESI – CIVICI: (1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-36-37-38-39-

40-41-42-43-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-22/C-28/A-40/A-40/B)

· VIA DELLA LINCE CESI- CIVICI: (2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-17-19-21-23-25-30-32-33-35-37-38-39-40-48-35/A-35/C-39/C)

· VIA DELLA ROCCA CESI- CIVICI: (1-2-4-7-11-15-17-15/A-15/B)

· VIA DELLA STADERA CESI – CIVICI: (1-2-3-4)

· VIA DELLE MADONNINE CESI – CIVICI: (1-3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-17-19-27-1/B-8/A)

· VIA DELLE MURAIOLE CESI – CIVICI: (2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-6/A-6/B-9/V)

· VIA DELLE TERRE ARNOLFE CESI – CIVICI: (7-10-13-14-18-19-20-21-22-23-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-43-46-48-49-50-51-

52-53-54-55-56-57-60-62-64-66-67-68-69-70-71-73-76-78-79-82-83-85-87-89-97-99-101-103-0/S-10/A-31/C-34/I-46/A-46/B-46/C-46/D-

46/G-46/M-54/A-54/U-60/A-60/B-60/I-72/X)

· VIA ECCHIO GIOVANNI CESI- CIVICI: (4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-17-19-23-25-28-29-32-33-35)

· VIA EUCLIDE – CIVICI: (5-6-7-9-10)

· VIA EUSTACHI CESI- CIVICI: (1-3-5-7-11-15-19-20-24-17/A-19/A)

· VIA FABER GIOVANNI CESI – CIVICI: (1-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-19)

· VIA GABELLETTA CESI – CIVICI: (7-9-11-12-13-14-17-18-19-21-22-23-24-25-29-31-33-36-38-40-42-44-46-48-52-54-56-60-17/A-9/B)

· VIA GHIONE G. CESI – CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8)

· VIA LUZZATTI L. CESI – CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-31-33-37-39-41-43-45-47-49-51-

53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-111-113-117)

· VIA MERCURIO COLLESCIPOLI – CIVICI: (8-14-15-16-19-22-23-24-26-16/A)

· VIA ORIONE CESI- CIVICI: (49-51-53)

· VIA PETICCA FRANCESCA CESI- CIVICI: (1-2-3-4-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53)

· VIA PRATESI MARIO CESI – CIVICI: (1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-15/B-15/V-23/B-25/X)

· VIA RATINI GIUSEPPE

· VIA S MARIA DELLA BOTTEGA CESI- CIVICI: (3-7-9-10-11-13-14-15-16-18-22-28-34-36-38-1/A-1/B-12/A)

· VIA S. ONOFRIO CESI- CIVICO: (1)

· VIA SIRIO CESI – CIVICI: (141-143-0/S-143/S-9/B)

· VIA STELLUTI FRANCESCO CESI – CIVICI: (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-2/A-3/A)

· VIA STOCCHI C CESI- CIVICI: (2-3-4-5-6-10-11-13-15-16-18-21-23-25-31-33-35-39-11/A-3/A)

· VIA TERRA MAIURA CESI- CIVICI: (2-3)

· VIA TONIOLO GIUSEPPE CESI – CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50-52)

· VIA VANZETTI AUGUSTO – CIVICO: (11)

· VIALE REGINA ELENA CESI- CIVICI: (1-2-3-5-7-8-9-11-12-14-16-25-26-28-32-33-34-37-40-44-29/X-5/X)

· VICO ARENI CESI- CIVICI: (1-2)

· VICO CASTELLANO CESI- CIVICI: (1-3-5-7)

· VICO DEGLI ORTI CESI- CIVICI: (2-7)

· VICO LAUSI CESI- CIVICI: (1-2-3-5-6-7-8-10)

· VICO PIERLEONI CESI- CIVICI: (3-8-10)

· VILLAGGIO MARCONI G. CESI- CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-

60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92)

· VOCABOLO CARSOLI CESI- CIVICI: (1-3-8-3/X)

· VOCABOLO FONTANA DEL BOIA CESI- CIVICI: (1-5-7-1/A)

· VOCABOLO MONTIONE CESI- CIVICI: (1-3-5-9-10-12-14-4/F-5/B)

· VOCABOLO POGGIO AZZUANO CESI- CIVICI: (2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-19-20-21-22-24-26-27-28-29-30-20/C-26/A-28/X-4/X-6/A-

6/B-6/C)

· VOCABOLO S BIAGIO CESI- CIVICO: (4)

· VOCABOLO S MARIA DI FUORI CESI- CIVICI: (2-4-6-7-8-11-13/X)

· VOCABOLO SANT’ERASMO

Domenica dalle 8.30 alle 9: dove

– STRADA DELLE CAMPORE COLLESCIPOLI – CIVICI: (22-24)

· STRADA DI CASANOVA

· STRADA DI MARATTA BASSA – CIVICI: (29-32-54-54/C)

· STRADA DI SABBIONE COLLESCIPOLI – CIVICI: (26-28-30-32-87-89-97-101-103-105-109-28/A-28/C-30/C-91/A)

· STRADA FLAGIELLO V. – CIVICI: (7-14/V)

· VIA BARTOCCI ALDO- CIVICI: (1-3-5-7-9-10-12-13-14-15-18-20-21-22-24-26-30-31-32-33-37-0/V-1/A-1/C-1/E-1/F-1/g-1/H-1/I-10/I-10/S-

12/I-14/C-21/C-21/S-22/A-3/C-3/D-3/E-31/X-5/B-5/C-7/B-7/C-7/E-7/H-7/I-7/L-7/M/U-7/S-7/T-7/Z-9/B-9/D-10-11)

· VIA CAPPONI BRUNO – CIVICI: (46-47-48-50-52-54-60-62-68-72-80-86-98-100)

· VIA DEL COMMERCIO COLLESCIPOLI – CIVICI: (1-3-7-8-11-22-24-28-30-32-34-1/E-2/E)

· VIA EUCLIDE – CIVICI: (5-6-7-9-10)

· VIA MERCURIO COLLESCIPOLI – CIVICI: (8-14-15-16-19-22-23-24-26-16/A)

· VIA RATINI GIUSEPPE

· VIA VANZETTI AUGUSTO – CIVICO: 11

Lunedì dalle 8.30 alle 15: dove



– PIAZZA VITTORIO EMANUELE CESI

· STRADA DEL PIANTONETO CESI- CIVICI: (1-3-4-5-7-9)

· STRADA DELLA FERROVIA CESI- CIVICI: (11-15-18-24-31-33-35-36)

· STRADA DELLA PITTURA CESI- CIVICI: (2-4-8-9-11-12-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-31-32-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-

46-47-48-49-51-52-53-54-55-56-59-60-61-63-65-66-67-69-71-27/A-38/D-40/C-43/X-48/A-53/A-60/X)

· STRADA DELLE MORELLE CESI- CIVICI: (1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15)

· STRADA DI BRACCIALE CESI- CIVICI: (1-3-5-8-9-10-13-14-18-19-20-21-23-14/N-18/N-20/D-20/E-8/C-8/N-8/X)

· STRADA DI CERRETA CESI- CIVICI: (33-44-47-48-49-50-52-54-56-60-103-105-107-105/I-31/A-33/E-33/F-33/G-33/H-33/L-33/R-33/S-44/A-

44/B-44/C-44/X-45/C)

· STRADA DI COLLESTACIO CESI- CIVICI: (19-21-23-25-32-40-42-19/N-29/C-31/X)

· STRADA DI CONDOTTO CESI- CIVICI: (2-3-5-7-9-10-13-14-15-16-17-19-25-27-29-31-33-35-41-45-47-53-55-59-25/A-25/B-25/C-25/D-25/E-

25/F-25/G-45/C-53/X)

· STRADA DI CROCEMELATA CESI- CIVICI: (1-8-16-18-22-24-28-30-36-38-48-50-0/V)

· STRADA DI PORETE CESI- CIVICI: (21-23-24-25-26-27-30-32-26/X-28/X)

· STRADA DI TORRACCHIONE CESI- CIVICI: (1-3-4-5-8-10-13-14-24-3/B)

· STRADA DI VAGOTI CESI- CIVICI: (36/A)

· STRADA MAZZAMORELLO CESI- CIVICI: (2-3-4-6-7-10-11-19-29-31-35-39-41-53-61-27/X)

· VIA ARNOLFO CESI- CIVICI: (3-7-9)

· VIA BELLINI STEFANO CESI- CIVICI: (1-3-4-5-6-7-9-10-13-14-16-18-19-20-21-22-23-24-25-27-33-35-43-17/A)

· VIA CARSULAE CESI- CIVICI: (3-4-6-7-8-12-14-18-20-22-24-11/A)

· VIA CESI ANGELO – CESI- CIVICI: (2-6-8-14-16-20-21-22-26-31-32-34-36-37-42-47-51-53-57-61-63-65-69-71-73-12/A-18/X-35/X)

· VIA CONTELORI F CESI- CIVICI: (1-2-10-11-12-17-18-20-22-25-27-28-29-30-32-33-34-36-46)

· VIA DE FILIS P CESI- CIVICI: (1-2-7-9)

· VIA DELLA LINCE CESI- CIVICI: (2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-17-19-21-23-25-30-32-33-35-37-38-39-40-48-35/A-35/C-39/C)

· VIA DELLA ROCCA CESI- CIVICI: (1-2-4-7-11-15-17-15/A-15/B)

· VIA ECCHIO GIOVANNI CESI- CIVICI: (4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-17-19-23-25-28-29-32-33-35)

· VIA EUSTACHI CESI- CIVICI: (1-3-5-7-11-15-19-20-24-17/A-19/A)

· VIA ORIONE CESI- CIVICI: (49-51-53)

· VIA PETICCA FRANCESCA CESI- CIVICI: (1-2-3-4-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53)

· VIA S MARIA DELLA BOTTEGA CESI- CIVICI: (3-7-9-10-11-13-14-15-16-18-22-28-34-36-38-1/A-1/B-12/A)

· VIA S. ONOFRIO CESI- CIVICI: (1)

· VIA STOCCHI C CESI- CIVICI: (2-3-4-5-6-10-11-13-15-16-18-21-23-25-31-33-35-39-11/A-3/A)

· VIA TERRA MAIURA CESI- CIVICI: (2-3)

· VIALE REGINA ELENA CESI- CIVICI: (1-2-3-5-7-8-9-11-12-14-16-25-26-28-32-33-34-37-40-44-29/X-5/X)

· VICO ARENI CESI- CIVICI: (1-2)

· VICO CASTELLANO CESI- CIVICI: (1-3-5-7)

· VICO DEGLI ORTI CESI- CIVICI: (2-7)

· VICO LAUSI CESI- CIVICI: (1-2-3-5-6-7-8-10)

· VICO PIERLEONI CESI- CIVICI: (3-8-10)

· VILLAGGIO MARCONI G. CESI- CIVICI: (1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-

60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92)

· VOCABOLO CARSOLI CESI- CIVICI: (1-3-8-3/X)

· VOCABOLO FONTANA DEL BOIA CESI- CIVICI: (1-5-7-1/A)

· VOCABOLO MONTIONE CESI- CIVICI: (1-3-5-9-10-12-14-4/F-5/B)

· VOCABOLO POGGIO AZZUANO CESI- CIVICI: (2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-19-20-21-22-24-26-27-28-29-30-20/C-26/A-28/X-4/X-6/A-

6/B-6/C)

· VOCABOLO S BIAGIO CESI- CIVICO: (4)

· VOCABOLO S MARIA DI FUORI CESI- CIVICI: (2-4-6-7-8-11-13/X)

· VOCABOLO SANT’ERASMO