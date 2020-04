Terni, donazioni con il cuore al ‘Santa Maria’

Ancora donazioni per l’ospedale ‘Santa Maria di Terni nei giorni dell’emergenza coronavirus. Lunedì è stata la volta del centro estetico ‘L’isola del sole’, della ‘3B New Technology’ di Terni e dell’azienda ‘Sabatino Tartufi’ di Montecastrilli. Ad accoglierle, il commissario dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari e Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il ricordo

Il centro estetico ‘L’isola del sole’ ha donato 100 creme per il reparto Covid del 5° piano. Un gesto compiuto in memoria di Samuele Anderlini, figlio della titolare, scomparso nel novembre 2011 a 22 anni in seguito ad un incidente stradale.

800 mascherine

Oltre a ciò la ditta ‘3B New Technology Srl’ ha donato ben 800 mascherine al nosocomio.

Lettera toccante

Infine la ‘Sabatino Italia’ ha consegnato 1.500 mascherine FFP2. Gesto accompagnato da una lettera dell’azienda: «Con profondo senso di riconoscenza nei confronti del nostro territorio a cui riteniamo di dover dare molto e con enorme gratitudine nei confronti di coloro che in questo momento sono impegnati in prima linea, unitamente a tutte le sue maestranze, abbiamo inteso donare 1.500 mascherine di tipo FFP2 all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, da impiegare per la gestione dell’attuale fase di emergenza causata dal Covid-19. La più grande eccellenza che caratterizza la nostra comunità, di cui ci sentiamo orgogliosamente parte, è la sua straordinaria capacità di fronteggiare con dignità e coraggio le grandi emergenze. Come abbiamo saputo fare in tante altre drammatiche circostanze anche stavolta sapremo dare il meglio di noi per superare il momento di difficoltà e rialzarci più forti di prima. Tutti uniti, insieme al nostro grande Paese».