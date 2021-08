Terni, donna colpita da una bottigliata mentre sta annaffiando i fiori

Condividi questo articolo su

















La denuncia è partita via social, e non solo, da un residente del centro storico di Terni, in vicolo delle Fornaci, per un fatto accaduto nella notte fra sabato e domenica. L’ennesimo episodio ‘critico’ rispetto alle condotte di alcuni soggetti che popolano l’area della cosiddetta ‘movida’, soprattutto nel fine settimana. «Questa sera alle ore 00.20 circa – afferma M.G. – la mia compagna è stata colpita alle spalle da una bottiglia di vetro di birra vuota da 33 cl mentre stava innaffiando le piante al terzo piano. Sta bene non ha avuto bisogno di cure. Per il furbo che ha lanciato la bottiglia – scrive M.G. – volevamo comunicarti che la stessa e le immagini della telecamera sono già in possesso delle forze dell’ordine».