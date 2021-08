Todi: «’Notte bianca’, piazza-discoteca senza alcuna regola»

La ‘notte bianca’ di Todi (unitamente allo ‘sbaracco’) è stata un successo ma non mancano le polemiche, specie via social, per quanto accaduto in piazza del Popolo da una certa ora in poi. «Di fatto – spiega un cittadino – la piazza con il passare delle ore si è andata riempiendo fino a trasformarsi in una maxi discoteca a cielo aperto, con centinaia di persone ammassate, intente a divertirsi e a ballare. Il tutto è stato organizzato dal Comune e appare assurdo che sia stata proprio una istituzione ad autorizzare tutto ciò». A diversi non è sfuggito il contrasto con le misure in vigore nei confronti dei locali pubblici: «Di fatto ci sono realtà che non possono lavorare da mesi ma il Comune consente una discoteca pubblica nel cuore della città. Senza alcun controllo né la necessità di esibire il green pass. Se vi pare normale…».

