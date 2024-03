Terni, dopo 38 anni si riunisce la sezione A della primaria di quartiere Italia

«È stata un’emozione indescrivibile ritrovarsi dopo 38 anni». La sezione A della primaria di quartiere Italia si è riunita sabato sera per trascorrere una serata insieme dopo ben 38 anni dall’ultima campanella. «Sembra che il tempo non sia mai passato – raccontano – e quei bambini sono sempre gli stessi, un po’ invecchiati, ma con gli stessi occhi, lo stesso cuore e una grande voglia di divertirsi insieme ancora una volta. Abbiamo condiviso, in un intreccio di vite e storie diverse, calorosi abbracci, fragorose risate, vecchie foto sui banchi di scuola, ricordi indelebili, tanto divertimento ed emozioni uniche, con la promessa di incontrarci di nuovo, anche con i pochi che non hanno potuto partecipare». Francesca Brau, Erika Capoccetti, Alessandra Della Luna, Federico Tirinzi, Federico Carloni, Andrea Aquilani, Cesare Leggerini, Massimiliano Massi, Cristiano Rovereti, Luigi Biagetti, Piero Vescarelli, Elisabetta Fontana, Carla Neri, Valentina Nannini, Emiliano Giacchetta, Sabrina Lucidi, Simona Alessandroni e Gioia Tribulati, nel corso della serata hanno ricordato «la straordinaria maestra Vanda Dominici e la cara compagna Elisabetta Proietti Lilla, che ci hanno lasciati troppo presto, ma che restano vivi nel cuore di ognuno di noi».

Condividi questo articolo su