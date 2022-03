Terni e le ex scuole abbandonate: degrado e rifiuti a Poscargano

di S.F.

La soluzione per ridare decoro e ‘vita’ alla struttura in zona Fiori – manca ancora la variante al Prg per iniziare, sono trascorsi mesi dall’avvio dell’iter – è stata trovata. Per quella in via del Convento è invece tutto fermo da oltre un decennio: si parla delle ex scuole elementari sul territorio comunale di Terni e in questo caso si parla dell’edificio in zona Poscargano, non distante dalla frazione di Collescipoli. D’altronde è difficile immaginare che a qualcuno prenda voglia di acquistarla per quasi mezzo milione di euro.

L’ULTIMO PIANO DELLE ALIENAZIONI. IN ARRIVO IL NUOVO

Tutto fermo

‘Opera realizzata con il contributo del ministero dei lavori pubblici. Anno 1961’, si legge all’esterno dell’edificio che, dal 30 aprile 2010, è ufficialmente nel piano delle alienazioni del Comune di Terni. Non l’unica ex scuola a far parte di questo elenco, tutt’altro (Piediluco, Larviano, via Vanzetti, Collestatte, via Trevi e via Ippocrate). Di certo le condizioni non sono migliori delle altre. Prezzo di vendita? Al momento è fissato a quota 412.620 euro e tra l’altro l’immobile risulta non agibile per lavori di manutenzione straordinaria non completati.

La destinazione

L’ex scuola è edificata su una superficie catastale di 2.295 metri quadrati mentre quella utile è di poco inferiore ai 700 mq. La destinazione urbanistica è stata modificata nel 2011 per – tentativo a vuoto al momento – provare a farci cassa: insediamenti residenziali di completamento. Intanto degrado e rifiuti – c’è chi ovviamente ne approfitta per depositarci materiale – non mancano.