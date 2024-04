Terni e Narni: cultura, ambiente e sviluppo. Il weekend dei Lions è stato pieno di eventi

Un fine settimana, quello trascorso, pieno di eventi a firma Lions Club di Terni e Narni. Giovedì 12 aprile presso la scuola primaria ‘Fatati’ di Terni si è tenuto l’incontro ‘Salviamo le api e la biodiversità’, in linea con il tema annuale del Distretto 108L. L’esperto Damiano Bernardini ha intrattenuto e coinvolto oltre 40 bambini di 6/7 anni per instillare e promuovere la cultura del rispetto della natura e dell’intervento umano solo a fine conservativo. Venerdì 13 serata conviviale del Lions Club Terni Host, guidato da Alessandra Robatto, con il Generale Piero Fontana che, dopo aver prestato servizio a Roma come capo della divisione ‘Sistemi informatici’ del Ministero della Difesa e attuale membro dell’International information security system certification consortium, lavora da anni come socio Lions International sui temi della sensibilizzazione, consapevolezza e coinvolgimento in tema di sicurezza della rete Internet nelle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. ‘Interconnettiamoci… ma con la testa” il titolo degli incontri tenuti il 12 e 13 aprile con oltre 300 studenti delle scuole di Terni e Narni, in cui si è parlato di cybersecurity, revenge action, protezione dei sistemi, usi corretti del linguaggio in rete. I ragazzi si sono dimostrati attenti, curiosi, pieni di domande, con spunti interessanti da discutere con i genitori al rientro a casa ma anche in una dimensione di ‘peer education’, di informazione tra pari. Infine il convegno del 14 aprile in cui in tutta Italia si è celebrato il Lions Day 2024 e che ha visto raccolti a Terni, presso la biblioteca del CLT, i maggiori esperti universitari di energia, da quella idrica a quella eolica e solare, nucleare, da biomasse, fino a quella prodotta dalle maree di cui ha parlato il professor Fabio Filianoti che sul lungomare di Reggio Calabria gestisce uno dei laboratori più avveniristici e attrezzati, collocato proprio in un punto del Mediterraneo così felicemente unico per questi studi. Ma anche la relazione del professor Franco Cotana dell’Università degli Studi di Perugia e presidente della società RSE – Ricerca Sistema Energia, oltre che consulente del Governo per i temi dell’energia, ha lasciato un segno profondo tra i numerosi presenti che hanno toccato con mano la competenza e le esperienze dei super esperti riconosciuti come tali in campo internazionale. Al termine il professor Lucio Ubertini dell’Università La Sapienza di Roma e co-chairman del Centro studi Lions insieme all’avvocato Pietro Pegoraro, ha raccolto i temi salienti degli abstract che verranno pubblicati in un apposito Quaderno del Lionismo che verrà presentato agli oltre 45 mila soci Lions Italiani.

