Terni, ecco il ‘think thank’ Nazione Futura – Fotogallery

Viene definito un «think thank – a fondarlo Francesco Giubilei – che ha riunito dalla sua nascita le varie sensibilità liberal-conservatrici italiane, dal mondo accademico, giornalistico, passando per quello politico istituzionale, attraverso gli incontri, presentazione di librie convegni». Con il fine di «stimolare il dibattito politico e proporre idee concrete per migliorare l’Italia». Questo è lo scopo di Nazione Futura: il circolo ternano è stato lanciato venerdì pomeriggio a palazzo Spada dal responsabile territoriale Francesco Santocchi. Nella circostanza è stato svelato anche il libro dello stesso Giubilei (in loco), ‘Storia del pensiero conservatore’. Numerosi i rappresentanti locali dei partiti per l’evento, tutti dell’area culturale di centrodestra. Un appuntamento magari utile anche per parlare un po’ delle acque agitate nella coalizione in vista delle amministrative. Tra coloro che hanno preso parte all’iniziativa il sindaco Leonardo Latini, l’assessore al bilancio Orlando Masselli, il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti, il coordinatore provinciale FdI Paolo Alunni Pistoli, quello comunale Marco Cecconi, Luca Proietti Scorsoni del coordinamento provinciale FI e David Veller, segretario provinciale Lega.

PARLA FRANCESCO SANTOCCHI – VIDEO