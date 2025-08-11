Nuova soddisfazione mondiale per l’apneista paralimpico di Terni Fabrizio Pagani, protagonista nei giorni scorsi ai World Games a Chengdu (Cina). Per lui è arrivato il terzo posto iridato.

Pagani è salito sul podio nella specialità dinamica senza pinne con una performance da 88,5 metri: «I World Games sono per noi come le Olimpiadi per gli atleti a cinque stelle. La mia gioia è incontenibile perché il podio in Cina – sottolinea – era ‘l’obiettivo degli obiettivi’ e raggiungerlo per davvero fa bene, fa quasi lacrimare». L’oro lo ha conquistato Alessandro Cianfoni, l’argento il russo Alexander Kusakin.