Terni, FdI nei negozi con ‘Compra italiano’

In occasione dell’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia ‘Compra italiano, un Natale tricolore è un Natale solidale, sabato mattina il coordinatore provinciale Paolo Alunni Pistoli e le consigliere comunali di Terni Patrizia Braghiroli, Monia Santini e la consigliera comunale di Narni Rebecca Poggiani, hanno distribuito carta da regalo presso alcuni commercianti del centro cittadino. L’iniziativa tende a sensibilizzare gli acquisti da parte dei cittadini presso le attività locali e della provincia di Terni, per sostenerele in questo momento di difficoltà. «Fratelli d’Italia – spiega il coordinatore provinciale del partito, Paolo Alunni Pistoli – è stata sempre vicina alle istanze delle partite Iva e quotidianamente sostiene a livello nazionale qualsiasi iniziativa finalizzata ad individuare le giuste soluzioni a questo problema che coinvolge qualsiasi attività commerciale ed imprenditoriale».

