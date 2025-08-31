di S.F.
C’è ancora da attendere per l’apertura del sottopasso di via Aroldi, a Terni, realizzato a partire dall’estate 2023 per un collegamento con l’area dello stadio ‘Liberati’ e del PalaTerni. Domenica sera il debutto casalingo della Ternana nel campionato 2025-2026: in fondo il video dello stato dell’arte. «In particolare è stata rimodulata l’area denominata zona pre-filtraggio dello stadio ‘Liberati’ inserendo un percorso alternato ed esterno alla stessa in modo da poter permettere ai fruitori del sottopasso un percorso utilizzabile a fronte delle esigenze», era stato specificato nel documento ufficiale per la terza variante dell’appalto.
