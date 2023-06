Terni, sottopasso via Aroldi da 1 milione di euro: parte il cantiere, conclusione nel 2024

di S.F.

Data di presunto inizio 15 giugno 2023. Poi 300 giorni di lavori (così appare nella notifica preliminare di cantiere, in origine si parlava di 420) previsti e fine operazione stimata per il 6 aprile del 2024: a Terni si inizia per una delle opere pubbliche più attese e funzionali per la nuova area del PalaTerni, ovvero la realizzazione – si tratta del II lotto funzionale – del sottopasso ciclopedonale lungo via Aroldi. Il via libera alla Minicucci Cairo srl di Montebuono (Rieti) era arrivato in avvio di anno per una cifra di 893.913 euro e ribasso del 20,97%. Giocoforza ci saranno novità sul piano della viabilità durante le varie fasi dell’esecuzione. Il responsabile unico del procedimento per il Comune è il funzionario tecnico Federico Nannurelli, mentre il direttore dei lavori è l’ingegnere Giacomo Falcetti. L’opera stradale avrà nella parte coperta un’altezza libera di 2,60 metri ed una larghezza interna di 6 metri.

COME CAMBIA LA SITUAZIONE TRAFFICO CON IL CANTIERE: I DETTAGLI

L’AGGIUDICAZIONE ALLA MINICUCCI CAIRO PER IL SOTTOPASSO

IL MUTUO VENTENNALE PER IL II LOTTO