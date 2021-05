Un pomeriggio in musica con il musicista Ennio Ciaramellari in occasione della ‘Festa della mamma’. Ad organizzare l’evento per domenica pomeriggio alle 16 è la residenza protetta Collerolletta a Terni: «La scelta di festeggiare questo giorno è legata al forte legame che gli anziani hanno con questa ricorrenza e a cui vogliamo dare un senso speciale di ripartenza e di speranza», viene sottolineato in merito.

