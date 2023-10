Terni: festa in parrocchia per San Francesco d’Assisi

La parrocchia di San Francesco d’Assisi di Terni rende onore al proprio patrono. Il programma delle iniziative prevede il consueto triduo di preparazione che si svolgerà presso il santuario, dal 1° al 3 ottobre, tutte le sere alle ore 19. Mercoledì 4 ottobre, giorno in cui si festeggia San Francesco, alle 19 avrà luogo una santa messa presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu e concelebrata dai sacerdoti della città. Domenica 8 ottobre è in programma la festa parrocchiale in onore del patrono. Nell’occasione avranno inizio le attività dell’anno pastorale e catechistico. Dopo la messa delle 10, quella dedicata ai bambini e ai ragazzi, presso l’oratorio sono in programma giochi e attività. La festa si concluderà alle 15 all’interno del santuario, dove è in programma un’importante rassegna di cori.

