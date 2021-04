Terni, fiaba-concerto pasquale per chi combatte senza tregua

Condividi questo articolo su

















Anche in occasione della Pasqua, così come era stato fatto durante tutto il periodo di Natale in vari centri dell’Umbria, l’attore Stefano de Majo, porterà all’ospedale di Terni il proprio teatro. La mattina di domenica infatti, alle ore 8.30, si terrà presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni un evento che unisce teatro, cultura e solidarietà, promosso questa volta dal comitato ‘Insieme per Terni’, in collaborazione con la direzione dell’ospedale e l’attore ternano.

Il programma della mattinata

Stefano de Majo interpreterà una fiaba da lui appositamente scritta per l’occasione, sul tema della Pasqua, tra gli uomini e le donne del servizio sanitario e della polizia di Stato che, con coraggio e abnegazione, stanno da oltre un anno conducendo in prima linea l’ardua lotta contro la pandemia. L’evento si svolgerà alle ore 8.30, al momento del cambio del turno, sul piazzale antistante la struttura all’aperto di accoglienza e smistamento del pronto soccorso, con la partecipazione delle Volanti della questura e l’accompagnamento al violino di una musicista d’eccezione, Francesca Stefanini. Diplomata al conservatorio e al contempo medico presso l’ospedale di Spoleto, eseguirà un intermezzo dell’opera Cavalleria rusticana di Mascagni, il Preludio op 28 n 4 di Chopin, Träumerei di Schumann. La fiaba-concerto sarà poi replicata durante la stessa mattina, intorno alle ore 12.15, al termine della messa tenuta nella cattedrale di Terni: si potrà seguire dal vivo o in diretta sul sito della Diocesi. L’evento terminerà poi con un terzo e ultimo appuntamento, con un dono in forma strettamente privata presso la famiglia del piccolo Andrea, per tenere desta l’attenzione delle istituzioni sul problema dell’assistenza al bambino.